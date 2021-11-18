14-летняя школьница нарисовала картинки с китами и продала их за миллион долларов

NFT c белугами продались за сутки / Фото: belugies.com

В последние годы рынок криптовалюты стремительно набирает обороты. На прошлой неделе курс биткоина побил свой исторический рекорд, достигнув отметки в 69 тысяч.

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Кроме того, популярности набирает и NFT (Non-Fungible Token), что переводится как невзаимозаменяемый токен. Такой вид валюты представляет собой уникальный цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом.

К примеру, недавно Андрей Шевченко выпустил токены, в которые вложил свой футбольный сезон 2003/2004. Зарабатывают на NFT не только популярные медийные личности, но и даже дети.

Так, 14-летняя художница из США по имени Эбигейл создала коллекцию картинок с белухами (разновидность китов). Девушка выпустила 8 тысяч NFT-токенов с их изображением.

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Уже меньше чем за сутки Эбигейл умудрилась заработать на коллекции более 1 миллиона долларов. В этом его помог родной брат, который занимается трейдингом и помог девочке токенизировать картинки, разместив их на маркетплейсе Alpha Art.

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Начальная цена одной белухи составляла 0,8 SOL или 156 долларов. Все NFT были раскуплены всего за 10 часов. Отметим, что курс криптовалюты Solana равен 196 долларам за токен.