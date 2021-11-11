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Криптовалюта в украинском футболе! Клуб УПЛ объявил о создании NFT

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
11 ноября, 12:05
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Харьковский Металлист 1925 стал первым в чемпионате Украины, который заявил о создании своего токена
Металлист-1925 выпустит свой NFT
Металлист-1925 выпустит свой NFT / Фото: Getty Images, Металлист 1925

За последний год криптовалюта набирает обороты. Так, вчера курс биткоина побил свой исторический рекорд, перевалив за отметку в 69 тысяч.

Популярности набирает и NFT (Non-Fungible Token), что переводится как невзаимозаменяемый токен. Такой вид валюты представляет собой уникальный цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом.

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Многие крупные компании и даже футбольные клубы создают NFT с памятными моментами из своей истории. Так, недавно о создании собственной криптовалюты объявила Барселона.

Приходит NFT и в украинский футбол. Первой командой, которая объявила о создании токенов, стал харьковский Металлист 1925. Клуб запустит криптовалюту совместно со швейцарской компанией Blocksport, которая специализируется на диджитализации и токенизации спорта.

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NFT Металлиста 1925 будут представлены в виде карточек с игроками. Купить их можно будет на NFT-платформе, а затем и в клубном приложении харьковчан. Старт продажей будет анонсирован позже.

Отметим, что недавно новоиспеченный тренер Дженоа Андрей Шевченко создал собственный токен. Легендарный украинец вложил в NFT свой лучший сезон в карьере – 2003/2004.

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