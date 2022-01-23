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Схватка за Лигу чемпионов: где смотреть матч Челси – Тоттенхэм и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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23 января, 15:07
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Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Англии. Челси и Тоттенхэм уже выбыли из борьбы за чемпионство, однако являются прямыми конкурентами в гонке за местами в ТОП-4
Ромелу Лукаку (слева) и Харри Кейн (справа) - главные надежды лондонских команд в атаке
Ромелу Лукаку (слева) и Харри Кейн (справа) - главные надежды лондонских команд в атаке / Фото: Getty Images

В воскресенье, 23 января, пройдет один из центральных поединков 23-го тура АПЛ. В лондонской битве сойдутся Челси и Тоттенхэм. Матч состоится в столице Англии на арене "Стэмфорд Бридж". Начало – в 18:30.

Где смотреть матч Челси – Тоттенхэм? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Челси – Тоттенхэм онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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Трансляцию Челси – Тоттенхэм
смотрите на olltv
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Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех. По их мнению, Челси является фаворитом встречи. Котировки на победу "синих" равны 1.82, тогда как на Тоттенхэм – 4.80. Коэффициент на ничью составляет 3.60. Вероятность итога матча в процентах:

  • победа Челси – 53%
  • ничья – 27%
  • победа Тоттенхэма – 20%

Команды борются за позиции в топ-четверке, являясь по сути прямыми конкурентами за путевки в Лигу чемпионов. Челси идет третьим, безнадежно отстав от Манчестер Сити на 13 очков. О чемпионской гонке команда Тухеля уже может забыть.

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При этом лондонцы опережают шестой Тоттенхэм на 8 очков, однако при этом команда Конте сыграла аж на четыре поединка меньше. При итальянском наставнике "шпоры" еще не проигрывали в АПЛ, однако в полуфинале Кубка Лиги дважды уступили Челси (0:2 и 0:1).

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26
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Десна
18
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25
8
Колос
18
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24
9
Верес
18
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11
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17
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18
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Львов
18
14:30
17
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Черноморец
18
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