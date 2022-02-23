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СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Роналду возвращается в Мадрид: прогноз на матч Атлетико – Манчестер Юнайтед

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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23 февраля, 10:36
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Кирилл Круторогов ставит на то, что команды не забьют больше двух голов. Анонс и прогноз на поединок Лиги чемпионов
Криштиану Роналду не устает удивлять фанатов
Криштиану Роналду не устает удивлять фанатов / Фото: REUTERS

Сегодня пройдут два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В центральном поединке дня сойдутся Атлетико и Манчестер Юнайтед. В ожидании игры предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

АТЛЕТИКО – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
23 февраля, среда, в 22:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 2.65 – 3.10 – 3.00

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Испанцы с трудом одолели групповой этап, оформив выход только в последнем туре благодаря победе над Порту в очной встрече. Среди всех участников плей-офф они – худшая команда из-за всего семи набранных очков.

В целом "матрасники" сейчас совсем не убедительны. В последних восьми матчах они четырежды проиграли и лишь трижды победили.

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В чемпионате скатились на пятое место, уступая Барселоне, идущей четвертой, на одно очко, но сыграв на матч больше. Кадровых потерь очень много – Гризманн, Кунья и Васс травмированы, Лемар и Лекомт на изоляции из-за коронавируса.

МЮ также вряд ли заслуживает на громкие комплименты, хотя из группы и вышли с первого места, опередив Вильярреал, Аталанту и Янг Бойз. В последних пяти матчах две победы и три ничьи.

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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Фото второго тайма
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Фото второго тайма / Фото: Getty Images, Reuters

Впрочем, в чемпионате они не проигрывают семь туров кряду и находятся в зоне Лиги чемпионов с отрывом от Вест Хэма на четыре очка. Из потерь только травма Кавани и отстранение Гринвуда

ПРОГНОЗ: Мы станем свидетелями осторожного и даже прагматичного противостояния – ТМ 2.0.

Котировки Parimatch на этот результат:

  • тотал меньше 2.0 – 2.31

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Ворскла
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Александрия
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Десна
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Черноморец
18
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