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Роналду повертається до Мадриду: прогноз на матч Атлетіко – Манчестер Юнайтед

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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23 лютого, 10:36
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Кирило Круторогов ставить на те, що команди не заб'ють більше двох голів. Анонс та прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів
Кріштіану Роналду не втомлюється дивувати фанатів
Кріштіану Роналду не втомлюється дивувати фанатів / Фото: REUTERS

Сьогодні пройдуть два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У центральному поєдинку дня зійдуться Атлетіко та Манчестер Юнайтед. В очікуванні гри пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

АТЛЕТІКО – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
23 лютого, середа, о 22:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 2.65 – 3.10 – 3.00

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Іспанці насилу здолали груповий етап, оформивши вихід лише в останньому турі завдяки перемозі над Порту в очній зустрічі. Серед усіх учасників плей-офф вони – найгірша команда через сім набраних очок.

Загалом "матрацники" зараз зовсім не переконливі. В останніх восьми матчах вони чотири рази програли і лише тричі перемогли.

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У чемпіонаті скотилися на п'яте місце, поступаючись Барселоні, яка йде четвертою, на одне очко, але зігравши на матч більше. Кадрових втрат дуже багато – Гризманн, Кунья та Васс травмовані, Лемар та Лекомт на ізоляції через коронавірус.

МЮ також навряд чи заслуговує на гучні компліменти, хоча з групи і вийшли з першого місця, випередивши Вільярреал, Аталанту та Янг Бойз. В останніх п'яти матчах дві перемоги та три нічиї.

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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті. Фото другого тайму
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті. Фото другого тайму / Фото: Getty Images, Reuters

Втім, у чемпіонаті вони не програють сім турів поспіль і перебувають у зоні Ліги чемпіонів з відривом від Вест Хема на чотири очки. З втрат лише травма Кавані та усунення Грінвуду

ПРОГНОЗ: Ми станемо свідками обережного та навіть прагматичного протистояння – ТМ 2.0.

Котирування Parimatch на цей результат:

  • тотал менше 2.0 – 2.31

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45
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18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
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