Роналду повертається до Мадриду: прогноз на матч Атлетіко – Манчестер Юнайтед

Кирило Круторогов ставить на те, що команди не заб'ють більше двох голів. Анонс та прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів

Кріштіану Роналду не втомлюється дивувати фанатів / Фото: REUTERS

Сьогодні пройдуть два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У центральному поєдинку дня зійдуться Атлетіко та Манчестер Юнайтед. В очікуванні гри пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

АТЛЕТІКО – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

23 лютого, середа, о 22:00, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 2.65 – 3.10 – 3.00

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Іспанці насилу здолали груповий етап, оформивши вихід лише в останньому турі завдяки перемозі над Порту в очній зустрічі. Серед усіх учасників плей-офф вони – найгірша команда через сім набраних очок.

Загалом "матрацники" зараз зовсім не переконливі. В останніх восьми матчах вони чотири рази програли і лише тричі перемогли.

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У чемпіонаті скотилися на п'яте місце, поступаючись Барселоні, яка йде четвертою, на одне очко, але зігравши на матч більше. Кадрових втрат дуже багато – Гризманн, Кунья та Васс травмовані, Лемар та Лекомт на ізоляції через коронавірус.

МЮ також навряд чи заслуговує на гучні компліменти, хоча з групи і вийшли з першого місця, випередивши Вільярреал, Аталанту та Янг Бойз. В останніх п'яти матчах дві перемоги та три нічиї.

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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті. Фото другого тайму / Фото: Getty Images, Reuters

Втім, у чемпіонаті вони не програють сім турів поспіль і перебувають у зоні Ліги чемпіонів з відривом від Вест Хема на чотири очки. З втрат лише травма Кавані та усунення Грінвуду

ПРОГНОЗ: Ми станемо свідками обережного та навіть прагматичного протистояння – ТМ 2.0.

Котирування Parimatch на цей результат: