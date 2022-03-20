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Реал – Барселона: где смотреть матч и кто фаворит Эль-Класико

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20 марта, 21:35
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Команда Карло Анчелотти идет к долгожданному чемпионству и принципиальный соперник – одно из последних тяжелых препятствий на этом пути
Барселона vs Реал
Барселона vs Реал / Фото: Reuters

Сегодня в Испании состоится центральный матч 29 тура Ла Лиги. Сойдутся в нем гранды местного футбола – Реал примет Барселону. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабеу". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Реал – Барселона? В прямой трансляции топ-поединок будет показан на Мегого. Также букмекеры определили фаворита Эль-Класико.

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По их мнению, больше шансов на победу у хозяев. Коэффициент на триумф Реала составляет 2.20, тогда как на Барселону или же ничью можно поставить за 3.45.

На данный момент Реал возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя в лице Севильи на девять очков. Победа сегодня позволит команде Карло Анчелотти де-факто праздновать досрочный триумф в чемпионате.

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Барселона же идет на четвертой позиции, отставая от Реала аж на 15 баллов. Команда Хави явно не имеет золотых амбиций и борется в первую очередь за путевку в Лигу чемпионов. Нынче "сине-гранатовые" опережают пятый Бетис на один балл, при этом имея в запасе аж две игры.

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