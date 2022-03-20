Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Реал – Барселона: де дивитись матч і хто фаворит Ель-Класіко

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 березня, 21:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Команда Карло Анчелотті йде до довгоочікуваного чемпіонства і принциповий суперник – одна з останніх тяжких перешкод на цьому шляху
Барселона vs Реал
Барселона vs Реал / Фото: Reuters

Сьогодні в Іспанії відбудеться центральний матч 29 туру Ла Ліги. Зійдуться в ньому гранди місцевого футболу – Реал прийме Барселону. Зустріч проходитиме у Мадриді на стадіоні "Сантьягу Бернабеу". Початок – о 22:00 за київським часом.

Де дивитись матч Реал – Барселона? У прямій трансляції топ-поєдинок буде показано на Мегого . Також букмекери визначили лідера Ель-Класіко.

Реклама

Читайте також: Легендарний Бекхем показав роботу перинатального центру у Харкові під обстрілами

На їхню думку, більше шансів на перемогу у господарів . Коефіцієнт на тріумф Реала складає 2.20 , тоді як на Барселону або нічию можна поставити за 3.45 .

Наразі Реал очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи найближчого переслідувача в особі Севільї на дев'ять очок. Перемога сьогодні дозволить команді Карло Анчелотті де-факто святкувати достроковий тріумф у чемпіонаті.

Реклама

Барселона йде на четвертій позиції, відстаючи від Реала аж на 15 балів. Команда Хаві явно не має золотих амбіцій і бореться насамперед за путівку до Ліги чемпіонів. Нині "синьо-гранатові" випереджають п'ятий Бетіс на один бал, маючи в запасі аж дві гри.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини букмекерів
Показати ще
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування
Премьер Лига ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти