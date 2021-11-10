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Прогноз на карьеру Шевченко в Дженоа: спасет от вылета, пригласит украинца и выиграет еврокубок

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
10 ноября, 18:00
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Украинский специалист получает команду в незавидном положении, однако имеет шансы достичь успеха на длительной дистанции
Шевченко готов поднимать Дженоа с низов Серии А
Шевченко готов поднимать Дженоа с низов Серии А / Фото: Getty Images

На прошлой неделе Дженоа назначила Андрея Шевченко главным тренером после увольнения Давиде Баллардини. Это второе место работы наставником для украинца после пяти лет у руля сборной Украины.

На данный момент генуэзцы находятся в крайне непростом положении в Серии А. После 12-ти туров "грифоны" занимают 17 место, добыв лишь одну победу в нынешнем сезоне.

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Андрей Шевченко возглавил Дженоа

Главной целью клуба на этот год является спасение от вылета в Серию В и для этого у Шевченко есть еще 26 матчей. Тем временем, букмекеры уже начинают принимать ставки на то, как сложится карьера украинца в Дженоа.

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Так, эксперты уверены, что Андрей Николаевич доработает нынешний сезон до конца. Коэффициент на то, что Шевченко уволят до мая 2022 года, составляет аж 6.00.

Также принимаются ставки и на более успешные исходы. К примеру, ставка на то, что Дженоа попадет в еврокубки по итогам сезона 2021/2022, однако вероятность такого события составляет аж 35.00.

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От проходного 7-го места генуэзцев отделяет 9 очков, так что все еще возможно. Пройдемся и по другим ставкам на итоги работы Шевченко в Дженоа:

СобытиеКоэффициент
Шевченко добудет 8 и больше побед в Серии А до конца сезона 2021/20221.90
Шевченко принесет Дженоа 30 и более очков до конца сезона 2021/20221.85
Шевченко подпишет украинца в Дженоа зимой 2022 года2.50
Шевченко подпишет украинца в Дженоа до сентября 2022 года1.45
Шевченко приведет Дженоа к трофею в сезоне 2021/2022100.00
Дженоа под руководством Шевченко выиграет Серию А до 2025 года25.00
Дженоа выиграет еврокубок под руководством Шевченко до 2025 года50.00

Стоит отметить, что Шевченко ожидает крайне непростой календарь в первых же матчах. До конца календарного 2021 года Дженоа сразится с Ромой, Удинезе, Миланом, Ювентусом, Сампдорией, Лацио и Аталантой.

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