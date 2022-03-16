Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Абрамович – не помеха: где смотреть матч Лилль – Челси и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 марта, 10:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Несмотря на надвигающиеся финансовые проблемы, действующий победитель Лиги чемпионов находится в шаге от четвертьфинала турнира
Первую встречу выиграл лондонский клуб
Первую встречу выиграл лондонский клуб / Фото: Getty Images

Стадия 1/8 финала Лиги чемпионов подойдет к концу сегодня. В одном из матчей дня свою судьбу узнает действующий обладатель трофея Челси, который сыграет против Лилля. Начало встречи – в 22:00.

Где смотреть матч Лилль – Челси? Поединок в прямом эфире будет показан на Мегого . Тем временем букмекеры назвали фаворита дуэли.

Реклама

По их мнению, у Лилля почти нет шансов на путевку в следующую стадию . Проход Челси оценивают в 1.01 , тогда как на Лилль коэффициент аж 23.00 . Что же касается основного времени, то тут Челси также явный фаворит.

Читайте также: Роналду покидает Лигу чемпионов вслед за Месси

Коэффициент на их победу равен 1.89 , тогда как на французов – 4.40 . Ничья же оценивается в 3.55 . Напомним, что первая встреча между командами завершилась победой лондонцев со счетом 2:0.

Реклама

Челси нынче показывает уверенные результаты, добыв 10 побед в последних 11 играх. Правда, на команде Тухеля могут негативно сказаться санкции против Романа Абрамовича, из-за которых клубу грозят финансовые неприятности. Но вряд ли это помешает пройти кризисный Лилль.

Действующий чемпион Франции обосновался на шестом месте в Лиге 1 и отстает от зоны ЛЧ аж на семь баллов. В свою очередь в Лиге чемпионов французы выиграли не самую сильную группу с Зальцбургом, Вольфсбургом и Севильей.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости букмекеров
Показать еще
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос
Премьер Лига ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять