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Абрамович – не завада: де дивитись матч Лілль – Челсі й хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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16 березня, 10:49
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Попри фінансові проблеми, що насуваються, чинний переможець Ліги чемпіонів перебуває за крок від чвертьфіналу турніру
Першу зустріч виграв лондонський клуб
Першу зустріч виграв лондонський клуб / Фото: Getty Images

Стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів закінчиться сьогодні. В одному з матчів дня свою про долю дізнається чинний володар трофея Челсі, який зіграє проти Лілля. Початок зустрічі – о 22:00.

Де дивитись матч Лілль – Челсі? Поєдинок у прямому ефірі буде показаний на Мегого . Тим часом, букмекери назвали фаворита дуелі.

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На їхню думку, Лілль майже не має шансів на путівку в наступну стадію. Прохід Челсі оцінюють у 1.01 , тоді як на Лілль коефіцієнт аж 23.00 . Що ж до основного часу, то тут Челсі також явний лідер.

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Коефіцієнт на їхню перемогу дорівнює 1.89 , тоді як на французів – 4.40 . Нічия ж оцінюється в 3.55 . Нагадаємо, що перша зустріч між командами завершилася перемогою лондонців з рахунком 2:0.

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Челсі нині показує впевнені результати, здобувши 10 перемог в останніх 11 іграх. Щоправда, на команду Тухеля можуть негативно вплинути санкції проти Романа Абрамовича, через які клубу загрожують фінансові неприємності. Та навряд чи це завадить пройти кризовий Лілль.

Чинний чемпіон Франції влаштувався на шостому місці в Лізі 1 і відстає від зони ЛЧ аж на сім балів. Своєю чергою у Лізі чемпіонів французи виграли не найсильнішу групу із Зальцбургом, Вольфсбургом та Севільєю.

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