В компанию к Брансону и Хельмуту: легендарный игрок может посмертно войти в Зал славы покера

Лэйн Флек - фаворит на попадание в Зал славы покера / Фото: WSOP

30 сентября в Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера 2021. Параллельно с ней WSOP начала голосование за нового члена Зала славы покера.

Состоит отбор кандидата из двух этапов. На первом выбирали любители покера, которые на официальном сайте WSOP отправляли имя достойного игрока в специальную форму.

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Теперь же стартовал второй этап. Организаторы отобрали 10 самых популярных игроков, среди которых нового члена Зала славы покера выберут нынешние его представители. Кто же вышел в финал?

Антонио Эсфандиари

Бертран Гроспелье

Эли Элезра

Крис Фергюсон

Лэйн Флек

Тед Форрест

Майк Матусов

Майкл Мизраки

Мэтт Севедж

Исаи Шейнберг

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Скорее всего, имя нового члена Hall Of Fame будет известно в середине ноября. По прогнозам экспертов, им должен стать шестикратный победитель WSOP Лэйн Флек, который ушел из жизни этим летом.

По крайней мере, он отвечает всем требованиям, по которым проводился отбор претендентов:

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игроку должно быть не менее 40 лет

игрок должен сделать себе имя в играх против лучших оппонентов

игрок должен играть на высоких лимитах

игрок должен стабильно играть на протяжении долгого времени

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Отметим, что на данный момент в Зал славы покера входит 59 игроков, из которых в живых осталось 32. Среди них и такие величины в покерном мире как Дойл Брансон, Фил Хельмут, Даниэль Негреану, Крис Манимейкер, Фил Айви и другие.