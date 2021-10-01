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Зал Славы покера ждет юбилейного члена. Главные кандидаты и кто туда уже вошел

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
1 октября, 12:25
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Совсем скоро члены Poker Hall of Fame выберут 60-го представителя покерного мира, который войдут в клуб лучших игроков
Антонио Эсфандиари, Патрик Антониус и Майк Матусов - главные кандидаты на место в Зале Славы покера
Антонио Эсфандиари, Патрик Антониус и Майк Матусов - главные кандидаты на место в Зале Славы покера

Ночью в Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера. Лучшие игроки мира съехались в "город грехов", чтобы побороться за 88 золотых браслетов WSOP.

Вместе с открытием серии стартовало и голосование за нового члена Зала Славы покера (Poker Hall of Fame). Проголосовать за любимого игрока могут и болельщики.

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Объединение было создано в 1979 году Биллом Бинионом, владельцем одного из казино Вегаса. Парень решил собрать вместе лучших покеристов мира.

Каждый год в HOF добавлялось по несколько игроков, однако в прошлом году организаторы решили номинировать ежегодно лишь по одному покеристу, чтобы в Зал Славы попадали лишь самые лучшие.

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На данный момент в HOF находятся 59 игроков, поэтому в конце этого года будет объявлен юбилей член Зала Славы. Среди них, конечно же, нашлось место для настоящих легенд: Дойл Брансон, Фил Хельмут, Джонни Мосс, Даниэль Негреану, Крис Манимейкер и другие.

Как будет проходить голосование в этом году? На сайте WSOP каждый любитель покера может заполнить анкету, указав своего любимого игрока и причины, по которым он должен попасть в Зал Славы. Критерии отбора покеристов следующие:

  • игроку должно быть не менее 40 лет
  • игрок должен сделать себе имя в играх против лучших оппонентов
  • игрок должен играть на высоких лимитах
  • игрок должен стабильно играть на протяжении долгого времени
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Кроме того, в Зал Славы может быть включен человек, который не играл в покер, но сделал большой вклад в развитие покера. Прием заявок открыт до 14 октября.

После этого будет отобрано 10 самых лучших участников, которые пройдут во второй этап. На нем уже проголосуют действующие члены Зала Славы, которые и определят новую звезду HOF.

Из-за возрастного ограничения в данный клуб пока не смогут попасть такие легенды как Том Дван, Джастин Бономо, Фил Гальфонд и Брин Кенни. Среди фаворитов выделяют Патрика Антониуса, Антонио Эсфандиари, Эли Элезру и Майка Матусова.

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
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Игра
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