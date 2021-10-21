У компанію до Брансона та Хельмута: легендарний гравець може посмертно увійти в Зал слави покеру

Лейн Флек - фаворит на потрапляння в Зал слави покеру / Фото: WSOP
30 вересня о Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру 2021. Паралельно з нею WSOP почало голосування за нового члена Зали слави покеру.
Складається відбір кандидата з двох етапів. На першому обирали любителі покеру, які на офіційному сайті WSOP відправляли ім'я гідного гравця в спеціальну форму.
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Тепер же стартував другий етап. Організатори відібрали 10 найпопулярніших гравців, серед яких нового члена Залу слави покеру виберуть нинішні його представники. Хто ж вийшов у фінал?
- Антоніо Есфандіарі
- Бертран Гроспельє
- Елі Елезра
- Кріс Фергюсон
- Лейн Флек
- Тед Форрест
- Майк Матусов
- Майкл Мізракі
- Метт Севедж
- Ісаї Шейнберг
Швидше за все, ім'я нового члена Hall Of Fame буде відоме в середині листопада. За прогнозами експертів, їм повинен стати шестиразовий переможець WSOP Лейн Флек, котрий пішов з життя цього літа.
По меншій мере, він відповідає всім вимогам, за якими проводився відбір претендентів:
- гравцеві має бути не менше 40 років
- гравець повинен зробити собі ім'я в іграх проти кращих опонентів
- гравець повинен грати на високих лімітах
- гравець повинен стабільно грати протягом довгого часу
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Відзначимо, що на цей момент в Зал слави покеру входить 59 гравців, з яких в живих залишилося 32. Серед них і такі величини в покерному світі як Дойл Брансон, Філ Хельмут, Даніель Негреану, Кріс Манімейкер, Філ Айві та інші.