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Зоря --
Колос --
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Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
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Верес --
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У компанію до Брансона та Хельмута: легендарний гравець може посмертно увійти в Зал слави покеру

Анатолій Дерека
21 жовтня, 20:05
Лейн Флек, який пішов з життя, є фаворитом на потрапляння до престижного покерного Hall Of Fame в цьому році

Лейн Флек - фаворит на потрапляння в Зал слави покеру / Фото: WSOP

30 вересня о Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру 2021. Паралельно з нею WSOP почало голосування за нового члена Зали слави покеру.

Складається відбір кандидата з двох етапів. На першому обирали любителі покеру, які на офіційному сайті WSOP відправляли ім'я гідного гравця в спеціальну форму.

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Тепер же стартував другий етап. Організатори відібрали 10 найпопулярніших гравців, серед яких нового члена Залу слави покеру виберуть нинішні його представники. Хто ж вийшов у фінал?

  • Антоніо Есфандіарі
  • Бертран Гроспельє
  • Елі Елезра
  • Кріс Фергюсон
  • Лейн Флек
  • Тед Форрест
  • Майк Матусов
  • Майкл Мізракі
  • Метт Севедж
  • Ісаї Шейнберг

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Швидше за все, ім'я нового члена Hall Of Fame буде відоме в середині листопада. За прогнозами експертів, їм повинен стати шестиразовий переможець WSOP Лейн Флек, котрий пішов з життя цього літа.

По меншій мере, він відповідає всім вимогам, за якими проводився відбір претендентів:

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  • гравцеві має бути не менше 40 років
  • гравець повинен зробити собі ім'я в іграх проти кращих опонентів
  • гравець повинен грати на високих лімітах
  • гравець повинен стабільно грати протягом довгого часу

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Відзначимо, що на цей момент в Зал слави покеру входить 59 гравців, з яких в живих залишилося 32. Серед них і такі величини в покерному світі як Дойл Брансон, Філ Хельмут, Даніель Негреану, Кріс Манімейкер, Філ Айві та інші.

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