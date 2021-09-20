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Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
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Смельчак не побоялся блефа и выиграл миллион долларов – за это ему подарили пиджак (видео)

Анатолий Дерека
20 сентября, 11:40
Австралиец Майкл Аддамо стал триумфатором серии Poker Masters и выиграл за карьеру более 10 миллионов долларов

Майкл Аддамо - чемпион серии Poker Masters 2021 / Фото: Pocketfives

Вчера в Лас-Вегасе завершилась крупная хайроллерская серия Poker Masters. Лучшие игроки мира в 12 ивентах определили лучшего покериста.

Ночью к концу подошел Main Event, собравший всего 29 входов. Правда, высокий бай-ин (100 тысяч долларов) позволил организаторам собрать призовой фонд в почти 3 миллиона.

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В общем лидерборде лидировал австралиец Майкл Аддамо, который выиграл предпоследний ивент. Парню достаточно было попасть в призы в последнем турнире, чтобы остаться на первом месте в серии.

Впрочем, Майкл решил добиться максимума и выиграл Главное событие. К финальному столу Аддамо нарастил приличный стек, что позволило ему уверенно действовать в решающей стадии игры.

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В хедз-апе парень сразился с Ником Петранджело и смог добить соперника со слабыми на руках. У Ника были , однако на стол легли .

Петранджело решил пойти в олл-ин и спугнуть соперника, однако Майкл поддержал ставку и с парой "семерок" стал победителем турнира. Это позволило ему выиграть более миллиона долларов за один вечер.

Более того, Аддамо стал чемпионом серии Poker Masters и в качестве награды получил 50 тысяч долларов и фиолетовый пиджак. Всего же сумма дохода Майкла от покера перевалила за отметку в 10 миллионов долларов.

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Что интересно, австралиец пропустил старт серии, поучаствовав лишь в последних трех ивентах. Однако две победы в них сполна позволили ему обойти всех игроков в турнирной таблице.

Результаты финального стола Poker Masters Main Event:

  1. Майкл Аддамо – 1,16 млн долларов
  2. Ник Петранджело – 754 тыс. долларов
  3. Алекс Фоксен – 464 тыс. долларов
  4. Стэнли Танг – 319 тыс. долларов
  5. Никита Бодяковский – 203 тыс. долларов
Финальная раздача Main Event Poker Masters 2021

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