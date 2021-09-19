Парень из Австралии уничтожил соперников на турнире в Лас-Вегасе ради полумиллиона (видео)

Опытный покерист Майкл Аддамо лично выбил нескольких хайроллеров с турнира и стал лидером серии Poker Masters

Майкл Аддамо - фаворит серии Poker Masters 2021 / Фото: Pocketfives

Вчера в Лас-Вегасе завершился одиннадцатый турнир хайроллерской серии Poker Masters. Это был предпоследний ивент серии, в которой должен определиться новый владелец фиолетового пиджака.

На событие зарегистрировалось лишь 34 игрока, однако причина тому довольно крупный бай-ин – 50 тысяч долларов. Это позволило нарастить призовой фонд до отметки 1,7 миллиона долларов.

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Эту сумму разделили пятеро игроков за финальным столом. В решающей стадии игры равных не было опытному австралийскому игроку Майклу Аддамо, который лично выбил каждого из оппонентов по финалке.

В хедз-ап Аддамо вышел с четырехкратным преимуществом в стеке над Джейсоном Куном и без проблем дожал американца. В последней раздаче Майкл получил , тогда как Куну прилетели .

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Джейсон решил пойти в олл-ин, однако карты на столе дали преимущество Аддамо. После успеха Аддамо акцентировал, что удача ему сопутствовала:

"Мне просто заходили хорошие руки большую часть времени за финальным столом, так что мне даже не пришлось прибегать к блефу. Просто хорошая удача. Это может прозвучать глупо, но иногда мне жаль других ребят только из-за того, как хорошо мне складывается. Это круто, но лучше самому играть хорошо".

Триумф позволил Майклу вырваться в лидеры гонки за фиолетовый пиджак. Среди его преследователей такие хайроллеры как Даниэль Негреану, АП Луис Гарза, Джейсон Кун, Никита Бодяковский и другие. Все решит последний ивент с бай-ином 100 тысяч.

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Результаты финального стола Poker Masters Event #11: