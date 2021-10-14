15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
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Нужна помощь! Аппетитная украинка не может выбрать платье для первого свидания (видео)

Андрей Трофимов
14 октября, 21:25
Алена Мироненко продефилировала в четырех горячих нарядах, среди которых просит помощи в нелегком выборе

Алена Мироненко в растерянности от выбора платья / Фото: Instagram Алены Мироненко

Красотка Алена Мироненко является одной из самых активных пользователей Instagram в украинском покере. Девушка предпочитает играть в онлайн, а также часто ведет стримы.

Кроме того, Алена постоянно дарит подписчикам яркие и соблазнительные фото, а также интересные истории. На днях же покеристка решила похвастаться своими нарядами.

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На своей страничке в Instagram Мироненко поинтересовалась мнением подписчиков о наряде, в котором ей стоит отправиться на первое свидание. Что и говорить, во всех четырех луках Алена выглядит сногсшибательно!

Сама Алена играет в покер с 2018 года. По ее признанию, на эту игру подсадил именно бойфренд. Девушка проходила отбор в сборную Украины по спортивному покеру, однако потерпела неудачу за финальным столом.

На страничку Мироненко в Instagram подписались 22,3 тысячи поклонников. К слову, девушка близко дружит с лучшей покеристкой Украины Ольгой Ермольчевой, которая также активно постит фотографии в Instagram.

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