15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Потрібна допомога! Апетитна українка не може обрати сукню для першого побачення (відео)

Андрій Трофімов
14 жовтня, 21:25
Олена Мироненко продефілювала в чотирьох гарячих нарядах, серед яких просить допомоги в нелегкому виборі

Олена Мироненко в розгубленості від вибору сукні / Фото: Instagram Альони Мироненко

Красуня Олена Мироненко є однією з найактивніших користувачів Instagram в українському покері. Дівчина вважає за краще грати в онлайн, а також часто веде стріми.

Крім того, Олена постійно дарує підписникам яскраві та спокусливі фото, а також цікаві історії. Днями ж покеристка вирішила похвалитися своїми нарядами.

Читайте також: Гаряча українська красуня розповіла, чому не хоче відносин з гравцями в покер

На своїй сторінці в Instagram Мироненко поцікавилася думкою підписників про вбрання, у якому їй варто піти на перше побачення. Що й казати, у всіх чотирьох луках Олена виглядає неймовірно!

Сама Олена грає в покер з 2018 року. За її зізнанням, на цю гру підсадив саме бойфренд. Дівчина проходила відбір до збірної України зі спортивного покеру, проте зазнала невдачі за фінальним столом.

На сторінку Мироненко в Instagram підписалися 22,3 тисячі шанувальників. До слова, дівчина близько дружить з найкращою покеристкою України Ольгою Єрмольчевою, яка також активно постить фотографії в Instagram.

Реклама