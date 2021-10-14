Потрібна допомога! Апетитна українка не може обрати сукню для першого побачення (відео)

Олена Мироненко в розгубленості від вибору сукні / Фото: Instagram Альони Мироненко

Красуня Олена Мироненко є однією з найактивніших користувачів Instagram в українському покері. Дівчина вважає за краще грати в онлайн, а також часто веде стріми.

Крім того, Олена постійно дарує підписникам яскраві та спокусливі фото, а також цікаві історії. Днями ж покеристка вирішила похвалитися своїми нарядами.

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На своїй сторінці в Instagram Мироненко поцікавилася думкою підписників про вбрання, у якому їй варто піти на перше побачення. Що й казати, у всіх чотирьох луках Олена виглядає неймовірно!

Сама Олена грає в покер з 2018 року. За її зізнанням, на цю гру підсадив саме бойфренд. Дівчина проходила відбір до збірної України зі спортивного покеру, проте зазнала невдачі за фінальним столом.

На сторінку Мироненко в Instagram підписалися 22,3 тисячі шанувальників. До слова, дівчина близько дружить з найкращою покеристкою України Ольгою Єрмольчевою, яка також активно постить фотографії в Instagram.