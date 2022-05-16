Не пожалел 400 тысяч долларов! Назван новый оппонент Фила Хельмута в дуэли

Фил Хельмут и Скотт Сейвер разыграют 800 тысяч долларов

На 12 мая был запланирован новый выпуск шоу High Stakes Duel. Культовая передача стала местом подвигов для рекордсмена WSOP Фила Хельмута.

В прошлом году американец разнес в хедз-ап соревнованиях таких мастеров, как Антонио Эсфандиари и Даниэль Негреану, после чего одолел журналиста Ника Райта.

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Теперь же должен был состояться третий реванш Фила Хельмута с Томом Дваном. Первую дуэль выиграл Том, однако в январе сильнее оказался уже PokerBrat. Ожидалось, что Дван захочет еще один матч, однако американец отказался.

В итоге организаторам пришлось искать нового оппонента для Хельмута. Им стал известный американец Скотт Сейвер. Покерист является обладателем трех браслетов WSOP, а также более 50-ти раз оказывался в призах на Мировой серии покера.

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Всего за карьеру Сейвер заработал свыше 24 миллионов долларов. Львиную долю этой суммы Скотт заработал на Super High Roller Bowl в 2015 году, получив 5,1 млн за второе место.

Битва Хельмута и Сейвера пройдет завтра, 17 мая. Каждый из них внесет по 400 тысяч долларов бай-ин и в итоге победитель заберет всю сумму. Прямая трансляция будет доступна на стриминговой платформе PokerGo.