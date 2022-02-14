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Дарт Вейдер едва не сыграл в покер: кто исполнит главную роль в фильме о Филе Хельмуте

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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14 февраля, 18:09
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В скором времени планируется выход фильма о самом титулованном покеристе на WSOP. Главную роль должен был сыграть Хейден Кристенсен
Фила Хельмута мог исполнить Хейден Кристенсен
Фила Хельмута мог исполнить Хейден Кристенсен

Фил Хельмут является одним из самых знаменательных покеристов в истории. Американец сумел завоевать аж 16 золотых браслетов WSOP, удерживая рекорд по этому показателю.

Недавно стало известно, что скоро ожидается выход фильма о Хельмуте под названием "Парень из Мэдисона". Уже определились 43 из 44-х ролей фильма, однако пока неясно, кто сыграет самого Фила.

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Ранее главным актером должен был стать Хейден Кристенсен, который прославился благодаря роли Дарта Вейдера в "Звездных войнах". Впрочем, канадец в последний момент отказался.

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При этом сам Хельмут заявил, что до Кристенсена его роль должен был сыграть Эштон Катчер. Покерист уверен, что картина таки будет снята. На главную роль ищется парень чуть старше 20 лет.

По сценарию, как и сам Poker Brat, станет победителем WSOP Main Event 1989. Среди кандидатов – Адам Драйвер, Тимоти Шаламе и Майкл Сера.

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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