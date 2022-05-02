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На кону – 800 тысяч! Названа дата новой дуэли Хельмута и Двана

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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2 мая, 12:04
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Принципиальные соперники в третий раз подряд сойдутся лицом к лицу на High Stakes Duel. Каждый из них сделает бай-ин аж в 400 тысяч долларов
Фил Хельмут и Том Дван сразятся 12 мая
Фил Хельмут и Том Дван сразятся 12 мая

Уже в начале мая любителей покера ожидает новый выпуск шоу High Stakes Duel. Культовая передача стала местом подвигов для рекордсмена WSOP Фила Хельмута.

В прошлом году американец разнес в хедз-ап соревнованиях таких мастеров как Антонио Эсфандиари и Даниэль Негреану, после чего "на легке" одолел журналиста Ника Райта. Новым соперником Poker Brat стал его давний принципиальный оппонент Том Дван.

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13 лет назад он вывел Хельмута из себя неожиданной победой в хедз-апе. Тогда Тому прилетела "десятка" на терне, что заставило Фила взорваться, ведь у него на руках были АА.

Летом прошлого года Дван вновь одолел Хельмута, но уже на High Stakes Duel. Причем, в решающей раздаче Том с 93 переехал соперника с АА, так как смог собрать две пары. Тогда соперники скинулись по 100 тысяч долларов бай-ина.

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Позже Хельмут воспользовался правом на реванш и отыгрался на Томе в январе. Каждый внес по 200К и общую сумму получил Фил.

Теперь же настала очередь третьего раунда. Ставки повышаются, теперь каждый из соперников должен внести по 400 тысяч долларов. Событие пройдет 12 мая в Лас-Вегасе в студии PokerGo, которая находится в казино Aria.

Фил Хельмут

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Отметим, что Хельмут входит в ТОП-20 самых успешных покеристов в истории, заработав за свою карьеру более 27 миллионов на покере. В свою очередь доход Двана составляет 5М.

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Фил Хельмут
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2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
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Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
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Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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