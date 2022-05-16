Не пошкодував 400 тисяч доларів! Названий новий опонент Філа Хельмута у дуелі

Філ Хельмут та Скотт Сейвер розіграють 800 тисяч доларів

На 12 травня було заплановано новий випуск шоу High Stakes Duel. Культова передача стала місцем подвигів для рекордсмена WSOP Філа Хельмута.

Минулого року американець розніс у хедз-ап змаганнях таких майстрів, як Антоніо Есфандіарі та Даніель Негреану, після чого здолав журналіста Ніка Райта.

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Тепер мав відбутися третій реванш Філа Хельмута з Томом Дваном. Першу дуель виграв Том, однак у січні сильнішим виявився вже PokerBrat. Очікувалося, що Дван захоче ще один матч, проте американець відмовився.

Зрештою організаторам довелося шукати нового опонента для Гельмута. Ним став відомий американець Скотт Сейвер. Покерист є володарем трьох браслетів WSOP, а також понад 50 разів опинявся у призах на Світовій серії покеру.

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Загалом за кар'єру Сейвер заробив понад 24 мільйони доларів. Левову частку цієї суми Скотт заробив на Super High Roller Bowl у 2015 році, отримавши 5,1 млн за друге місце.

Битва Гельмута та Сейвера пройде завтра, 17 травня. Кожен із них внесе по 400 тисяч доларів бай-ін і зрештою переможець забере всю суму. Пряма трансляція буде доступна на стримінговій платформі PokerGo.