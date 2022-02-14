Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
poker
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Дарт Вейдер ледь не зіграв у покер: хто виконає головну роль у фільмі про Філа Хельмута

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 18:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Незабаром планується вихід фільму про титулованого покериста на WSOP. Головну роль мав зіграти Хейден Крістенсен
Філа Хельмута міг виконати Хейден Крістенсен
Філа Хельмута міг виконати Хейден Крістенсен

Філ Хельмут є одним із найвизначніших покеристів в історії. Американець зумів завоювати аж 16 золотих браслетів WSOP, утримуючи рекорд за цим показником.

Нещодавно стало відомо, що незабаром очікується вихід фільму про Хельмут під назвою "Хлопець із Медісона". Вже визначилися 43 з 44-х ролей фільму, проте поки що неясно, хто зіграє самого Філа.

Реклама

Читайте також: В Австралії відновлюють зйомки проблемного фільму про покер за участю Рассела Кроу

Раніше головним актором мав стати Хейден Крістенсен, який прославився завдяки ролі Дарта Вейдера у "Зоряних війнах". Втім, канадець в останню мить відмовився.

Слух дня: Хейден Кристенсен вернется в роли Энакина в сериале

Реклама

При цьому сам Хельмут заявив, що до Крістенсена його роль мав зіграти Ештон Катчер. Покерист упевнений, що картину таки буде знятий. На головну роль шукається хлопець трохи старший за 20 років.

За сценарієм, як і сам Poker Brat, стане переможцем WSOP Main Event 1989. Серед кандидатів – Адам Драйвер, Тімоті Шаламе та Майкл Сера.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти