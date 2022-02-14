Дарт Вейдер ледь не зіграв у покер: хто виконає головну роль у фільмі про Філа Хельмута

Незабаром планується вихід фільму про титулованого покериста на WSOP. Головну роль мав зіграти Хейден Крістенсен

Філа Хельмута міг виконати Хейден Крістенсен

Філ Хельмут є одним із найвизначніших покеристів в історії. Американець зумів завоювати аж 16 золотих браслетів WSOP, утримуючи рекорд за цим показником.

Нещодавно стало відомо, що незабаром очікується вихід фільму про Хельмут під назвою "Хлопець із Медісона". Вже визначилися 43 з 44-х ролей фільму, проте поки що неясно, хто зіграє самого Філа.

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Раніше головним актором мав стати Хейден Крістенсен, який прославився завдяки ролі Дарта Вейдера у "Зоряних війнах". Втім, канадець в останню мить відмовився.

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При цьому сам Хельмут заявив, що до Крістенсена його роль мав зіграти Ештон Катчер. Покерист упевнений, що картину таки буде знятий. На головну роль шукається хлопець трохи старший за 20 років.

За сценарієм, як і сам Poker Brat, стане переможцем WSOP Main Event 1989. Серед кандидатів – Адам Драйвер, Тімоті Шаламе та Майкл Сера.