На кону – 800 тисяч! Названа дата нової дуелі Гельмута та Двана

Вже на початку травня на любителів покеру чекає новий випуск шоу High Stakes Duel. Культова передача стала місцем подвигів для рекордсмена WSOP Філа Гельмута.
Минулого року американець розніс у хедз-ап змаганнях таких майстрів як Антоніо Есфандіарі та Даніель Негреану, після чого легко здолав журналіста Ніка Райта. Новим суперником Poker Brat став його давній важливий опонент Том Дван.
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13 років тому він вивів Гельмута з себе несподіваною перемогою у хедз-апі. Тоді Тому прилетіла "десятка" на терні, що змусило Філа вибухнути, адже в нього на руках були АА.
Влітку минулого року Дван знову здолав Гельмута, але вже на High Stakes Duel. Причому, у вирішальній роздачі Том з 93 переїхав суперника з АА, тому що зміг зібрати дві пари. Тоді суперники скинулися за 100 тисяч доларів бай-іну.
Пізніше Гельмут скористався правом на реванш і відігрався на Томі у січні. Кожен вніс по 200К та загальну суму отримав Філ.
Тепер же настала черга третього раунду. Ставки зростають, тепер кожен з суперників має внести по 400 тисяч доларів. Подія пройде 12 травня у Лас-Вегасі у студії PokerGo, що розташована у казино Aria.
Зазначимо, що Гельмут входить до ТОП-20 найуспішніших покеристів в історії, заробивши за свою кар'єру понад 27 мільйонів на покері. Водночас, дохід Двана становить 5М.