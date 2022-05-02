Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
poker
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

На кону – 800 тисяч! Названа дата нової дуелі Гельмута та Двана

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 травня, 12:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Принципові суперники втретє поспіль зійдуться віч-на-віч на High Stakes Duel. Кожен з них зробить бай-ін аж у 400 тисяч доларів
Філ Хельмут і Том Дван битимуться 12 травня
Філ Хельмут і Том Дван битимуться 12 травня

Вже на початку травня на любителів покеру чекає новий випуск шоу High Stakes Duel. Культова передача стала місцем подвигів для рекордсмена WSOP Філа Гельмута.

Минулого року американець розніс у хедз-ап змаганнях таких майстрів як Антоніо Есфандіарі та Даніель Негреану, після чого легко здолав журналіста Ніка Райта. Новим суперником Poker Brat став його давній важливий опонент Том Дван.

Реклама

Читайте також: Хто виконає головну роль у фільмі про Філа Гельмута

13 років тому він вивів Гельмута з себе несподіваною перемогою у хедз-апі. Тоді Тому прилетіла "десятка" на терні, що змусило Філа вибухнути, адже в нього на руках були АА.

Влітку минулого року Дван знову здолав Гельмута, але вже на High Stakes Duel. Причому, у вирішальній роздачі Том з 93 переїхав суперника з АА, тому що зміг зібрати дві пари. Тоді суперники скинулися за 100 тисяч доларів бай-іну.

Реклама

Пізніше Гельмут скористався правом на реванш і відігрався на Томі у січні. Кожен вніс по 200К та загальну суму отримав Філ.

Тепер же настала черга третього раунду. Ставки зростають, тепер кожен з суперників має внести по 400 тисяч доларів. Подія пройде 12 травня у Лас-Вегасі у студії PokerGo, що розташована у казино Aria.

Фил Хельмут

Реклама

Зазначимо, що Гельмут входить до ТОП-20 найуспішніших покеристів в історії, заробивши за свою кар'єру понад 27 мільйонів на покері. Водночас, дохід Двана становить 5М.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти