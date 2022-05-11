Битва за 800 тысяч отменяется: принципиальный соперник Фила Хельмута слился с дуэли

Том Дван в последний момент отказался от хедз-апа с Poker Brat. Кто же станет новым оппонентом Фила?

Том Дван вновь переиграл Фила Хельмута в хедз-апе / Фото: Pokeroff

На завтра, 12 мая, был запланирован новый выпуск шоу High Stakes Duel. Культовая передача стала местом подвигов для рекордсмена WSOP Фила Хельмута.

В прошлом году американец разнес в хедз-ап соревнованиях таких мастеров, как Антонио Эсфандиари и Даниэль Негреану, после чего одолел журналиста Ника Райта.

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Новым соперником Poker Brat стал его давний принципиальный оппонент Том Дван. В прошлом году он одолел Хельмута в августе, однако в начале этого года Фил взял реванш.

Именно между ними и должна была состояться дуэль 12 числа с призовым фондом 800 тысяч. Впрочем, за день до игры Том Дван отменил свое участие. Причиной американец назвал "накладки" в графике.

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Впрочем, организаторы все равно намерены провести дуэль Хельмута против нового оппонента. Пока неясно, найдут ли они его за день или перенесут встречу.

Потенциальными кандидатами называют легендарного Фила Айви, Дойла Брансона, а также Даниэля Негреану. В прошлом году Фил Хельмут трижды справился с канадцем на High Stakes Duel.

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Также организаторы рассматривают возможно приглашения Шона Диба, Дена Кейтса или же Дага Полка, который давно завязал с активными играми и переключился на ведение стримов. Не исключают и появление новых лиц, в том числе популярных стримеров.