Игра
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
Боруссия М – Украина: прямая видеотрансляция матча
⚽ Боруссия М – Украина: онлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Битва за 800 тысяч отменяется: принципиальный соперник Фила Хельмута слился с дуэли

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 мая, 21:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Том Дван в последний момент отказался от хедз-апа с Poker Brat. Кто же станет новым оппонентом Фила?
Том Дван вновь переиграл Фила Хельмута в хедз-апе
Том Дван вновь переиграл Фила Хельмута в хедз-апе / Фото: Pokeroff

На завтра, 12 мая, был запланирован новый выпуск шоу High Stakes Duel. Культовая передача стала местом подвигов для рекордсмена WSOP Фила Хельмута.

В прошлом году американец разнес в хедз-ап соревнованиях таких мастеров, как Антонио Эсфандиари и Даниэль Негреану, после чего одолел журналиста Ника Райта.

Реклама

Читайте также: Кто исполнит главную роль в фильме о Филе Хельмуте

Новым соперником Poker Brat стал его давний принципиальный оппонент Том Дван. В прошлом году он одолел Хельмута в августе, однако в начале этого года Фил взял реванш.

Именно между ними и должна была состояться дуэль 12 числа с призовым фондом 800 тысяч. Впрочем, за день до игры Том Дван отменил свое участие. Причиной американец назвал "накладки" в графике.

Реклама

Впрочем, организаторы все равно намерены провести дуэль Хельмута против нового оппонента. Пока неясно, найдут ли они его за день или перенесут встречу.

Фил Хельмут

Потенциальными кандидатами называют легендарного Фила Айви, Дойла Брансона, а также Даниэля Негреану. В прошлом году Фил Хельмут трижды справился с канадцем на High Stakes Duel.

Реклама

Также организаторы рассматривают возможно приглашения Шона Диба, Дена Кейтса или же Дага Полка, который давно завязал с активными играми и переключился на ведение стримов. Не исключают и появление новых лиц, в том числе популярных стримеров.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
МАЙ
Стивен Чидвик
Стивен Чидвик
Крис Фергюсон
Крис Фергюсон
Хоссейн Энсан
Хоссейн Энсан
1 /2
Дни рождения мая
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять