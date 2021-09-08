Мировая серия покера отменяет защитные маски во время пандемии коронавируса

Участники WSOP смогут играть на турнирах серии без защитных масок / Фото: Pokernews

Совсем скоро в Лас-Вегасе пройдет Мировая серия покера. Это будет первая WSOP, которая состоится офлайн после начала пандемии коронавируса.

Мероприятия начнутся 30 сентября и закончатся 17 ноября. Из-за роста заражения ковидом штамма "Дельта" местные власти раздумывали об ограничениях на WSOP или даже полной отмене серии.

На Мировой серии покера будет разыграна почти сотня золотых браслетов / Фото: WSOP

Впрочем, организаторы приняли радикальное решение по обеспечению эпидемиологической безопасности мероприятия. На WSOP будут пускать лишь вакцинированных покеристов.

Есть, правда, и послабление для игроков. За покерным столом участники смогут находиться без масок. Правда, вне стола покеристы должны надевать ее на лицо.

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Подтверждение вакцинации будет единоразовым, во время регистрации на первое событие. Игрок должен получить последнюю дозу вакцины не позже чем за 14 дней до его первого ивента.

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Данное правило вызвало резонанс в покерном сообществе. Крис Манимейкер изначально не собирался посещать WSOP, однако после принуждения к обязательной вакцинации передумал.

А вот Кристен Бикнелл и Джо Када резко высказались об организаторах из-за данного правила. Покеристы называют его тиранией и отказались от посещения WSOP.