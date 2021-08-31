Вакцинация решает: Манимейкер передумал бойкотировать WSOP в этом году

Легендарный покерист поблагодарил организаторов за принуждение игроков к вакцинации и теперь может приехать в Лас-Вегас на турнир

Крис Манимейкер / Фото: Getty Images

С 30 сентября по 17 ноября в Лас-Вегасе состоится долгожданная Мировая серия покера. WSOP впервые пройдет офлайн после старта пандемии коронавируса.

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Ранее легендарный игрок Крис Манимейкер объявил, что пропустить нынешнюю серию из-за пандемии коронавируса. Американец признался, что собирается это сделать из-за своего сына, которого не хочет заразить ковидом.

Правда, недавнее решение организаторов поменяло мнение Криса. Напомним, что WSOP будет пускать в казино лишь вакцинированных от коронавируса игроков.

Манимейкер достаточно лаконично прокомментировал данное решение организаторов, написав в Twitter лишь "Спасибо". В комментариях подписчики стали спрашивать покериста, возможно ли теперь его участие.

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На это Крис ответил, что теперь куда больше шансов увидеть его за столом. Окончательное решение американец примет прямо перед стартом Мировой серии покера.

Напомним, что Манимейкер произвел фурор в мире покера в 2003 году. Тогда, будучи обычным бухгалтером и непрофессиональным игроком, Крис сенсационно выиграл Главное событие WSOP.