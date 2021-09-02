Коронавирус им не помеха: казино Лас-Вегаса предложат покерные серии для невакцинированных игроков

В отличие от Мировой серии покера, казино Wynn и Venetian готовы пускать осенью игроков, которые не вакцинировались от ковида

Крупнейшие казино Лас-Вегаса / Фото: Cardschat

Этой осенью чемпионат мира по покеру вернется в Лас-Вегас. Местное казино Rio примет Мировую серию покера, которая пройдет с 30 сентября по 17 ноября.

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Это будет первая WSOP в режиме онлайн после старта пандемии коронавируса. Организаторы разыграют аж 88 золотых браслетов среди лучших игроков мира.

Правда, пандемия вносит свои коррективы в серию. К примеру, в США закрыт въезд для путешественников из Европы, поэтому представителям Старого Света придется добираться в Лас-Вегас через другую страну.

Также недавно WSOP приняла решение допускать на серию лишь вакцинированных от ковида покеристов. Даже свежий ПЦР-тест не даст возможность попасть на мероприятие.

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Такое решение вызвало одобрение со стороны Криса Манимейкера, который изначально хотел пропустить WSOP. А вот другие покеристы высказали возмущение из-за правила обязательного вакцинирования.

Правда, другие игроки не останутся без крупных ивентов в этот период. Другие казино Лас-Вегаса обнародовали свои расписания турниров на осень.

Среди них и такие популярные заведения как Wynn и Venetian. Первое казино анонсировало серию DeepStack Championship, которая будет проходить два месяца, начиная с 27 сентября.

Другая серия Wynn Full Classic полностью повторит даты WSOP. Обе серии будут иметь гарантию не менее 10 миллионов долларов.

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Что интересно, расписание турниров было опубликовано сразу после сообщения от WSOP о правиле обязательной вакцинации. Сами же казино Wynn и Venetian ни слова не говорят о запрете на посещение для невакцинированных игроков.