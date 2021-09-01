Известные игроки готовы бойкотировать Мировую серию покера из-за правила обязательной вакцинации

Кристен Бикнелл и Джо Када разнесли WSOP в пух и прах из-за запрета на посещение серии невакцинированным игрокам

На Мировую серию покера будут пускать лишь вакцинированных людей

Уже с 30 сентября по 17 ноября в Лас-Вегасе состоится долгожданная Мировая серия покера. WSOP впервые пройдет офлайн после старта пандемии коронавируса.

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Стоит отметить, что WSOP будет пускать в казино лишь вакцинированных от коронавируса игроков. Такое радикальное решение от организаторов вызвало негатив со стороны многих покеристов.

К примеру, одной из первых раскритиковала данное решение Кристен Бикнелл. Девушка на своей страничке в Twitter опубликовала гневный пост следующего содержания:

"Я бойкотирую эту совершенно нелогичную тиранию. Я устала играть с бессмысленными правилами и предписаниями".

Девушку также поддержал американский покерист Джо Када, который прославился победой в Главном событии WSOP в 2009 году. Игрок задал организаторам несколько риторических вопросов:

"Сколько покерных турниров было проведено этим летом? Было ли резкое падение количества зараженных от мероприятия к мероприятию? Был ли большой приток невакцинированных игроков в больницу?"

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Правда, есть и сторонники данного решения WSOP. Так, победитель Главного события в 2003 году Крис Манимейкер даже передумал не ехать в Лас-Вегас на серию лишь потому, что было принято правило о всеобщей вакцинации.

Также Криса поддержали многие другие профи: Китти Куо, Мэтт Салсбург, Аллен Кесслер, Дэвид Бейкер и другие. При этом WSOP исключает, что игроки с отрицательным ПЦР-тестом будут получать доступ за покерные столы.