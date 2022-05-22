Миллионер из Австралии продолжает покорять Мадрид благодаря покеру

Майкл Аддамо уже дважды триумфовал на Triton Poker Open 2021 / Фото: cardplayer.com

Серия Triton Poker Open продолжается. Престижные ивенты в этом году проходят в Мадриде, собрав в столице Испании весь покерный бомонд.

Главной звездой серии становится австралиец Майкл Аддамо, ставший лучшим игроком в 2021 году. Тогда покерист сумел за 12 месяцев заработать более 9 миллионов долларов.

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В этом же году Майкл долгое время молчал, однако именно на Triton Poker Open выстрелил. Недавно ему покорился ивент хайроллеров с бай-ином 20 тысяч евро.

А вчера Аддамо стал победителем турнира аж за 75К. На событие зарегистрировалось 40 игроков, которые сделали еще 23 ре-энтри, нарастив призовой фонд до 4,7М.

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В итоге австралиец дошел до хедз-апа с британцем Стивеном Чидвиком. Несмотря на победу, Майкл заработал меньше оппонента – 1,15М против 1,29М у Стивена.

Зато это помогло ему войти в ТОП-40 рейтинга All Time Money List. Всего за карьеру у Аддамо 19,5 миллиона дохода от покера.