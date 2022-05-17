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Лучший покерист 2021 года выиграл первым турнир за полгода, обогнав на финише украинца

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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17 мая, 22:35
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Майкл Аддамо стал победителем турнира на Triton Poker Series, заработав почти полмиллиона долларов
Майкл Аддамо наводит шороху в покере
Майкл Аддамо наводит шороху в покере / Фото: Pokernews

Серия Triton Poker Series остается одной из самых престижных в покерном мире. В эти дни она проходит в Мадриде, собрав лучших игроков со всего мира.

На выходных состоялся стартовый ивент серии по Безлимитному Холдему с бай-ином в 20 тысяч евро. Собрав 90 входов, турнир нарастил призовой фонд до отметки 1,8 миллиона евро.

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В призах оказалось 13 покеристов, в том числе и украинец Андрей Любовецкий. Ранее наш соотечественник поднял почти 200 тысяч евро на EPT в Монако. Теперь же Андрей стал десятым, заработав 38,7К.

Победителем же стал самый успешный покерист прошлого года Майкл Аддамо. За 2021-й австралиец заработал аж 9,4 миллиона долларов, а в Мадриде ему покорился первый турнир за этот год.

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Обыграв в хедз-апе малазийца Кристофера Сойзу, Майкл разбогател на 478 тысяч евро. Всего за свою карьеру Аддамо заработал более 18 миллионов.

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