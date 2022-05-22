Мільйонер з Австралії продовжує підкорювати Мадрид завдяки покеру

Майкл Аддамо вже двічі тріумфував на Triton Poker Open 2021

Серія Triton Poker Open продовжується. Престижні івенти цього року проходять у Мадриді, зібравши у столиці Іспанії весь покерний бомонд.

Головною зіркою серії стає австралієць Майкл Аддамо, який став найкращим гравцем у 2021 році. Тоді покерист зумів за 12 місяців заробити понад 9 мільйонів доларів.

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Цього ж року Майкл довгий час мовчав, але саме на Triton Poker Open вистрілив. Нещодавно йому підкорився івент хайроллерів з бай-іном 20 тисяч євро.

А вчора Аддамо став переможцем турніру за 75К. На подію зареєструвалося 40 гравців, які зробили ще 23 реентрі, наростивши призовий фонд до 4,7М.

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У результаті австралієць дійшов до хедз-апу з британцем Стівеном Чідвіком. Попри перемогу, Майкл заробив менше за опонента – 1,15М проти 1,29М у Стівена.

Натомість це допомогло йому увійти до ТОП-40 рейтингу All Time Money List. Усього за кар'єру в Аддамо 19,5 мільйонів доходів від покеру.