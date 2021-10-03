Когда узнал о невызове в сборную Украины: как выглядит лицо Малиновского в FIFA22 (фото)

Лицо Руслана Малиновского в FIFA22 далеко от реальности / Фото: Getty Images

В пятницу состоялся официальный релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Ранее стали известны 22 лучших футболиста по версии игры.

Кроме того, были обнародованы рейтинги игроков Шахтера и Динамо. Пользователи уже начали делиться своими впечатлениями от нового симулятора, рассказывая о его главных недостатках.

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Так, к примеру, выделяют ужасное качество поля и странный геймплей вратарей. К тому же, некоторые лица игроков вызывают смех. Особенно интернет повеселило лицо хавбека Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского.

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В Сети даже появилась шутка, что это лицо Малиновского, когда он узнал о невызове в сборную Украины. А вот изображение Александра Зинченко выглядит куда реалистичнее:

К слову, главный конкурент FIFA22 также отметился диким фэйлом с лицами футболистов. Геймеры возмущены нереалистичными образами звезд футбола в eFootball.

Отметим, что главной фишкой FIFA22 станет технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча. К слову, в видеоигре можно будет сыграть за сборную Украины.