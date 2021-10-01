Ужастик вместо футбола. Лица Роналду и Месси в eFootball – главная антиреклама игры (фото)

Новенький видеосимулятор от компании Konami разочаровал геймеров своей графикой

Криштиану Роналду вряд ли понравится свое изображение в eFootball / Фото: Getty Images

Вчера состоялся официальный релиз видеоигры eFootball 2022. Ранее симулятор имел название Pro Evolution Soccer, однако разработчик Konami решился на ребрендинг.

Видеоигра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а позже ожидается выпуск версии для iOS и Android. Симулятор eFootball является бесплатным, однако в нем будут доступны внутренние покупки.

Реклама

Читайте также: Скоростной забег Мирчи Луческу в FIFA22 разорвал Сеть

Тем временем, в интернете уже началась волна критики в адрес Konami. На Steam игра собрала аж 92% отрицательных отзывов.

Все дело в лицах игроков, которые вызывают то ли смех, то ли ужас. Вот к примеру как выглядят современные иконы футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Реклама

Реклама

А как вам лицо Рафаэля Варана, Серхио Рамоса и Килиана Мбаппе?

Ну а глаза Поля Погба – просто бесценны!

Представители Konami прокомментировали данный хейт. Компания заявила, что знает о проблемах и постарается их исправить.

Начиная со следующей недели разработчики будут трудиться над обновлением, которое должно выйти в этом месяце. Konami также пообещала продолжать поддержку проекта, стараясь учесть все указанные недостатки.