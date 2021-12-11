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Как не нужно призывать карты: украинский игрок попал в дикую ситуацию в онлайне (видео)

Андрей Трофимов
11 декабря, 14:55
Украинский покерист Рустам Гаврилюк понадеялся на туза с валетом, однако судьба наградила его оппонента каре уже на флопе

Рустам Гаврилюк повеселил зрителей своей реакцией на неудачную раздачу

В эти дни в Праге подходит к концу WSOP Europe, ну а в интернете жизнь онлайн-покера продолжает кипеть вовсю. Отлично проявляются себя в них и наши соотечественники.

К примеру, вчера праздновал триумф Андрей Новак. Украинец триумфовал в первом ивенте EPT Online, выиграв 65 с лишним тысяч. Правда, украинцам не все решения даются удачно.

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Также недавно в одном из онлайн-турниров играл другой наш соотечественник Рустам Гаврилюк. Игрок выступал под ником GRR127 и решил пойти в олл-ин с AJ на руках. Его поддержал оппонент из Китая, у которого были KQ.

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Рустам предвкушал победу и даже начал призывать туза всеми силами. Впрочем, судьба довольно жестко обошлась с Гаврилюком. Уже на флопе на стол легли три короля, заставив нашего соотечественника издать дикий смех. На эту реакцию нужно смотреть!

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@pokeroffru

Рустам (twitch.tv/grr127127) ставит олл-ин с туз-валет и получает колл в баунти турнире по 21 на GGПокерок! ##покер##твичмоменты##хайлайты##стример

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