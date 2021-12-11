Як не треба закликати карти: український гравець потрапив у дику ситуацію в онлайні (відео)

Рустам Гаврилюк повеселив глядачів своєю реакцією на невдалу роздачу

У ці дні в Празі добігає кінця WSOP Europe, а в інтернеті життя онлайн-покеру продовжує кипіти на повну силу. Чудово проявляються себе в них і наші співвітчизники.

Наприклад, учора святкував тріумф Андрій Новак. Українець тріумфував у першому івенті EPT Online, вигравши 65 з лишком тисяч. Щоправда, українцям не всі рішення даються вдало.

Реклама

Також нещодавно в одному з онлайн-турнірів грав інший наш співвітчизник Рустам Гаврилюк. Гравець виступав під ніком GRR127 та вирішив піти в олл-ін з AJ на руках. Його підтримав опонент із Китаю, який мав KQ.

Читайте також: Що спільного між покером та Counter-Strike?

Рустам відчував перемогу і навіть почав закликати туза всіма силами. Втім, доля досить жорстко обійшлася з Гаврилюком. Вже на флопі на стіл лягли три королі, змусивши нашого співвітчизника видати дикий сміх. На цю реакцію слід дивитися!