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Як не треба закликати карти: український гравець потрапив у дику ситуацію в онлайні (відео)

Андрій Трофімов
11 грудня, 14:55
Український покерист Рустам Гаврилюк сподівався на туза з валетом, проте доля нагородила його опонента каре вже на флопі

Рустам Гаврилюк повеселив глядачів своєю реакцією на невдалу роздачу

У ці дні в Празі добігає кінця WSOP Europe, а в інтернеті життя онлайн-покеру продовжує кипіти на повну силу. Чудово проявляються себе в них і наші співвітчизники.

Наприклад, учора святкував тріумф Андрій Новак. Українець тріумфував у першому івенті EPT Online, вигравши 65 з лишком тисяч. Щоправда, українцям не всі рішення даються вдало.

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Також нещодавно в одному з онлайн-турнірів грав інший наш співвітчизник Рустам Гаврилюк. Гравець виступав під ніком GRR127 та вирішив піти в олл-ін з AJ на руках. Його підтримав опонент із Китаю, який мав KQ.

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Рустам відчував перемогу і навіть почав закликати туза всіма силами. Втім, доля досить жорстко обійшлася з Гаврилюком. Вже на флопі на стіл лягли три королі, змусивши нашого співвітчизника видати дикий сміх. На цю реакцію слід дивитися!

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@pokeroffru

Рустам (twitch.tv/grr127127) ставить олл-ін з туз-валет і отримує кол у баунті турнірі по 21 на GGПокерок! ##покер ##твічмоменти ##хайлайти ##стример

♬ оригінальний звук – Покерні хайлайти