22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Киберспорт

Гармаш – самый сильный? Динамо показало рейтинги своих игроков в FIFA22 (фото)

Анатолий Дерека
21 сентября, 15:10
Виктор Цыганков получил самый высокий рейтинг среди киевлян, тогда как у Дениса Гармаша лучший показатель физической силы

Динамо теперь будет доступно в FIFA22 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Уже совсем скоро состоится официальный релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Видеоигра от компании Electronic Arts увидит свет 1 октября.

В интернет уже стали попадать рейтинги игроков из симулятора. Сначала стали известны 22 лучших футболиста по версии FIFA22. А вчера стал доступен рейтинг игроков Шахтера.

Реклама

Сегодня же на своей страничке в Instagram список лучших футболистов в симуляторе опубликовало и Динамо, которое будет доступно в FIFA22. Самым рейтинговым игроком является вингер Виктор Цыганков (80).

Второй показатель у Беньямина Вербича (77), а оценку 76 получили Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и Виталий Миколенко. Что интересно, по параметру физической силы лидером команды является Гармаш (76), хотя его общий рейтинг составляет 73.

Реклама

Читайте также: Даже Де Брюйне потерял дар речи – стал известен рейтинг Зинченко в FIFA22

Отметим, что главной фишкой симулятора станет технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.

Правда, данная опция не будет доступна на ПК, поскольку не все компьютеры могут технически ее потянуть. Напомним, что в FIFA22 также можно будет сыграть и за сборную Украины.

Реклама

Реклама