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2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
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Гармаш – найсильніший? Динамо показало рейтинги своїх гравців в FIFA22 (фото)

Анатолій Дерека
21 вересня, 15:10
Віктор Циганков отримав найвищий рейтинг серед киян, тоді як у Дениса Гармаша найкращий показник фізичної сили

Динамо тепер буде доступне у FIFA22 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Вже зовсім скоро відбудеться офіційний реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Відеогра від компанії Electronic Arts побачить світ 1 жовтня.

В інтернет вже стали потрапляти рейтинги гравців з симулятора. Спочатку стали відомі 22 найкращих футболіста за версією FIFA22. А вчора став доступний рейтинг гравців Шахтаря.

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Сьогодні ж на своїй сторінці в Instagram список найкращих футболістів в симуляторі опублікувало й Динамо, яке буде доступне в FIFA22. Найбільш рейтинговим гравцем є вінгер Віктор Циганков (80).

Другий показник у Беньяміна Вербіча (77), а оцінку 76 отримали Віталій Буяльський, Микола Шапаренко та Віталій Миколенко. Що цікаво, по параметру фізичної сили лідером команди є Гармаш (76), хоча його загальний рейтинг становить 73.

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Відзначимо, що головною фішкою симулятора стане технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу.

Правда, ця опція не буде доступна на ПК, оскільки не всі комп'ютери можуть технічно її потягнути. Нагадаємо, що в FIFA22 також можна буде зіграти і за збірну України.

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