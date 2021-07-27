Бизнесмен Билл Перкинс отправился на Везувий с эпатажным Билзеряном – не обошлось без девушек (фото)

Билл Перкинс и Дэн Билзерян весело проводят время вместе / Фото: Instagram Билла Перкинса
Недавно известный бизнесмен Билл Перкинс заключил новое пари с Лэндоном Тайсом. Управляющий хедж-фонда поставил на то, что молодой покерист не сможет завоевать золотой браслет WSOP этой осенью.
А в июне Перкинс одолел Тайса в горячей хедз-ап битве. Билл договорился с оппонентом сыграть 20 тысяч раздач, чтобы определить победителя, однако в итоге Лэндон слился на четверти дистанции.
Пока же Билл отдыхает от покерных турниров и наслаждается жизнью. Вчера Перкинс опубликовал в Instagram крутое фото с яхты, где он вместе с женой Ларой Себастьян проплывали мимо вулкана Везувий, который расположен недалеко от Неаполя.
Вместе с ним на яхте были его друзья со вторыми половинками, в том числе и эпатажный Дэн Билзерян. Американец армянского происхождения известен своим сумасшедшим аккаунтом в Instagram.
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Там он публикует множество фотографий с аппетитными красотками, которые стремительно набирают лайки. Неудивительно, что на страничку Билзеряна подписало более 32 миллионов фолловеров.
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