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Росія, стережись: ймовірність призначення Шевченка до збірної Польщі різко зросла

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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25 січня, 07:16
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Український наставник є головним кандидатом на посаду наставника "Кадри". Прогноз букмекерів на наступне місце роботи Андрія Шевченка
Шевченко вже працював з національною збірною - Україною
Шевченко вже працював з національною збірною - Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

У середині січня український наставник Андрій Шевченко втратив роботу в Дженоа. За нього команда жодного разу за два місяці не виграла в Серії А, тому керівництво генуезців прийняло рішення попрощатися з коучем.

При цьому українця ще до звільнення сватали до збірної Польщі, яка 29 грудня несподівано втратила наставника. Пауло Соуза в односторонньому порядку розірвав контракт і поїхав працювати до Фламенго.

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Паулу Соуза готовий піти з Польщі
Паулу Соуза готовий піти з Польщі / Фото: Getty Images

Щоправда, спочатку шансів на цей союз давали дуже мало. Букмекери оцінювали призначення Шевченка тренером поляків коефіцієнтом 10.00 (ймовірність – 9%). Фаворитом вважався екснаставник збірної Адам Навалка.

Однак останнім часом розклад сильно змінився і вже Андрій Шевченко є головним фаворитом на посаду наставника "Кадри". Коефіцієнт на його прихід до збірної сусідньої країни становить 1.25, тобто ймовірність становить аж 76%.

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Зазначимо, що перед новим коучем Польщі одразу ж стоятиме найважливіше завдання – пройти стикові матчі на ЧС-2022. У березні на "Кадру" чекають один чи два матчі.

24 березня поляки зіграють у гостях із Росією. Якщо Польща зможе обіграти команду Валерія Карпіна, її суперником вдома 29 березня стане Швеція або Чехія. Перемога у цій грі дозволить команді вийти на Мундіаль, який пройде з 21 листопада по 18 грудня у Катарі.

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