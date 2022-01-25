Россия, берегись: вероятность назначения Шевченко в сборную Польши резко возросла

Украинский наставник является главным кандидатом на пост наставника "Кадры". Прогноз букмекеров на следующее место работы Андрея Шевченко

Шевченко уже работал с национальной сборной - Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

В середине января украинский наставник Андрей Шевченко лишился работы в Дженоа. При нем команда ни разу за два месяца не выиграла в Серии А, и руководство генуэзцев приняло решение попрощаться с коучем.

При этом украинца еще до увольнения сватали в сборную Польши, которая 29 декабря неожиданно лишилась наставника. Пауло Соуза в одностороннем порядке разорвал контракт и уехал работать во Фламенго.

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Паулу Соуза готов уйти из Польши / Фото: Getty Images

Правда, сначала шансов на этот союз давали крайне мало. Букмекеры оценивали назначение Шевченко тренером поляков коэффициентом 10.00 (вероятность – 9%). Фаворитом считался экс-наставник сборной Адам Навалка.

Тем не менее в последнее время расклад сильно поменялся и уже Андрей Шевченко является главным фаворитом на должность наставника "Кадры". Коэффициент на его приход в сборную соседней для нас страны составляет 1.25, то есть вероятность составляет аж 76%.

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Отметим, что перед новым коучем Польши сразу же будет стоять важнейшая задача – пройти стыковые матчи на ЧМ-2022. В марте "Кадру" ожидают один или два матча.

24 марта поляки сыграют в гостях с Россией. Если же Польша сможет обыграть команду Валерия Карпина, ее соперником дома 29 марта станет Швеция или Чехия. Победа в этой игре позволит команде выйти на Мундиаль, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.