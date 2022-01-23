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Коли фаворита визначити неможливо: прогноз на матч Мілан-Ювентус

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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23 січня, 09:54
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Кирило Круторогов ставить на те, що Мілан та Ювентус заб'ють один одному і закінчать зустріч внічию. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Італії
Златан Ібрагімович зіграє проти своєї колишньої команди
Златан Ібрагімович зіграє проти своєї колишньої команди / Фото: Getty Images

Сьогодні, 23 січня, пройде головний поєдинок 23 туру італійської Серії А. На міланському стадіоні "Сан-Сіро" зіграють Мілан та Ювентус. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

МІЛАН – ЮВЕНТУС
23 січня, неділя, о 21:45, Мегого
Котирування на результат: 2.80 – 3.20 – 2.70

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Історично важливе протистояння. Якимось чином Мілан вище за Юве в турнірній таблиці – вони на другому місці, випереджаючи туринців на 7 балів і відстаючи від лідера Інтера на два, зігравши на матч більше, ніж сусіди по місту.

У "россонері" була серія з чотирьох перемог, яка перервалася несподіваною поразкою від Спеції у попередньому турі (1:2). Та й взагалі, на "Сан-Сіро" останнім часом їхні справи складаються не найкращим чином – три поразки та нічия у шести матчах.

Гравці Мілана доказують судді, що він помилився
Гравці Мілана доказують судді, що він помилився / Фото: Getty Images

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Кессьє та Балло-Туре ще не повернулися з Кубка Африки, Кьяєр, Пелегрі та Томорі не встигли відновитися від травм. Ювентус набрав непогану форму – вісім турів чемпіонату вони не програють, вигравши за цей період у шести.

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Завдяки цьому вони впритул наблизилися до зони Ліги чемпіонів. До Аталанти – одне очко, але зігравши на матч більше. Бонуччі у лазареті до лютого, а для К'єзи сезон уже завершився через травму.

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ПРОГНОЗ: У першому колі між цими командами трапилася нічия (1:1). Думаю, і цього разу заб'ють обидві команди й також схиляюся до нічиєї.

Котирування на ці результати:

  • нічия – 3.20
  • обидві заб'ють – 1.70

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