Як із Барселоною у 97-ому: чи зможе Динамо розгромити Реал на зборах в Іспанії?

Сьогодні, 25 січня, київське "Динамо" проведе свій третій спаринг на зимових зборах в Іспанії. Суперником команди Мірчі Луческу стане іспанська Реал Мурсія.
Початок зустрічі – о 18:00. Онлайн матчу Динамо – Реал Мурсія покажемо на нашому сайті. Тим часом букмекери визначили фаворита зустрічі.
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На їхню думку, Динамо має значно більше шансів у товариському матчі. Коефіцієнт на перемогу киян становить 1.13, тоді як на іспанців – аж 21.00. Нічия оцінюється в 7.70. Імовірність результатів у відсотках така:
- перемога Динамо – 83%
- нічия – 12%
- перемога Реал Мурсії – 5%
Кияни вже встигли провести два матчі на зборах, обидва вигравши з рахунком 4:0. Спочатку Динамо виявилося сильнішим за Атлетіко Пульпіленьо, а три дні тому "біло-сині" розгромили люксембурзький Расінг.
При цьому букмекери не дуже вірять у таку саму розгромну перемогу сьогодні. Коефіцієнт на перемогу Динамо у 4 і більше голи дорівнює 3.45. Тому повторення вдалого виїзду до Іспанії 1997 року (Барселона – Динамо 0:4) чекати не варто.
Реал Мурсія представляє четвертий дивізіон Іспанії, де йде на четвертому місці у своїй групі. Команді вже 102 роки, але за цей час виборола Кубок Федерації у 2019 році (турнір для клубів нижчих дивізіонів Іспанії).