Змусив тата заробляти? Батько відомого покериста розпочав кар'єру у 77 років

Джонатан ван Фліт підсадив батька на покер / Фото: Pokeroff

Один з найвідоміших американських покеристів є Джонатан ван Фліт. За свою кар'єру уродженець Ванкувера заробив близько 10 мільйонів доларів в онлайні та офлайні.

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При цьому ван Фліт вирішив підсадити на покер ще свою сім'ю. Днями покерист поділився радісною новиною його 77-річний батько виграв свій перший турнір.

Пенсіонер виступає під ніком "g33z", а в покер грає лише чотири місяці. Нещодавно ж батько Джонатана зареєструвався в івенті з бай-іном 3,3 долара і тріумфував у ньому, заробивши 201 долар.

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Зазначимо, що тато покериста награв уже 35 турнірів і навіть має загальний прибуток у 160 доларів. До речі, батько сильно допоміг Джону свого часу, коли він страждав від алкоголізму та депресії, а також вживав наркотики.

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Пройшовши лікування, ван Фліт повернувся до покеру і в 2017 році оформив бесткеш в одному з онлайн-івентів – 1 мільйон доларів. Приїхав американець і на нинішню WSOP, де вже встиг двічі опинитися у призах.