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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Американська пенсіонерка здолала 800 кілометрів та виграла 50 тисяч у покері

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
27 жовтня, 14:30
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Роузі Полс грає в покер вже понад 15 років і не втрачає можливості заявити про себе на великих івентах
Роузі Полс давно грає у покер
Роузі Полс давно грає у покер / Фото: Pokeroff

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру, але й інші турніри при цьому не думають зупинятися. Учора відбувся фінал великої серії Minnesota State Poker Tour.

У ній взяли участь 387 гравців, які внесли бай-ін по 1110 доларів. Особливістю турніру стала участь досвідченої покеристки Роузі Полс.

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74-річна учасниця здолала шлях у 800 км із рідного штату Вайомінг, щоб зіграти на MSPT і у підсумку посіла друге місце у Main Event. Роузі навіть довгий час була чіплідером за фінальним столом, однак у хедз-апі все ж таки поступилася.

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Це дозволило їй отримати найкращі призові за її 15-річну кар'єру – 50,8 тисячі доларів. До цього найгучнішим її успіхом була перемога на щорічному івенті Deadwood Shootout у 2007 році, де вона залишила позаду 202 учасників.

покер
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