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Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
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Заставил папу зарабатывать? Отец известного покериста начал карьеру в 77 лет

Андрей Трофимов
28 октября, 20:55
Джонатан ван Флит рассказал в соцсетях, что его папа решил познакомиться с покером и уже отметился первыми успехами

Джонатан ван Флит подсадил отца на покер / Фото: Pokeroff

Один из самых известных американских покеристов является Джонатан ван Флит. За свою карьеру уроженец Ванкувера заработал около 10 миллионов долларов в онлайне и офлайне.

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При этом ван Флит решил подсадить на покер еще и свою семью. На днях покерист поделился радостной новостью – его 77-летний отец выиграл первый свой турнир.

Пенсионер выступает под ником "g33z", а в покер играет лишь четыре месяца. Недавно же отец Джонатана зарегистрировался в ивенте с бай-ином 3,3 доллара и триумфовал в нем, заработав 201 доллар.

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Отметим, что папа покериста наиграл уже 35 турниров и даже имеет общий профит в 160 долларов. К слову, отец сильно помог Джону в свое время, когда он страдал от алкоголизма и депрессии, а также употреблял наркотики.

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Пройдя лечение, ван Флит вернулся в покер и в 2017 году оформил бесткэш в одном из онлайн-ивентов – 1 миллион долларов. Приехал американец и на нынешнюю WSOP, где уже успел дважды оказаться в призах.