Взяти реванш до кінця року! Брін Кенні близький до повернення на перше місце у крутому рейтингу

Брін Кенні (ліворуч) та Джастін Бономо (праворуч) б'ються за вершину рейтингу топ-покеристів / Фото: Pokernews

На початку грудня у світі покеру відбулася знаменна подія. У рейтингу найуспішніших покеристів в історії відбулася зміна лідера Джастін Бономо випередив Бріна Кенні за кількістю призових за кар'єру.

Перший нині зупинився на позначці 57,1 мільйона, тоді як у Кенні поки що 56,9М. Різниця між ними становить приблизно 260 тисяч, тому Брін має намір повернути собі перший рядок вже до кінця цього року.

Реклама

Читайте також: 11 найуспішніших гравців у покер в історії

Одна з таких можливостей – Main Event Світового покерного туру в казино Bellagio, в Лас-Вегасі. Захід зібрав аж 716 гравців, які заплатили по 10 тисяч доларів бай-іну.

У День 3 перейшли 105 учасників і серед них залишилися Кенні з Бономо. До призової зони залишилося зовсім небагато, до ITM потраплять 90 гравців.

Реклама

Серед лідерів по стеку якраз знаходиться Брін, який має перевагу у стеку над Джастіном. Чіплідером є Бен Хамнетт, який має стек в 160 бб. Крім того, у гонці залишаються такі імениті гравці як Ділан Лінде, Ерік Сайдел, Лендон Тайс, Ендрю Ліхтенбергер, а також рекордсмен із перемог на ME WPT Даррен Еліас.

Для того, щоб Кенні обійшов Бономо у підсумковому рейтингу, йому потрібно зайняти місце не нижче п'ятого та сподіватися на виліт опонента на бабблі. Переможцю ж дістанеться аж 1,2 мільйона доларів.