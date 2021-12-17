Взять реванш до конца года! Брин Кенни близок к возвращению на первое место в крутом рейтинге

Брин Кенни (слева) и Джастин Бономо (справа) бьются за вершину рейтинга топ-покеристов / Фото: Pokernews

В начале декабря в покерном мире произошло знаменательное событие. В рейтинге самых успешных покеристов в истории произошла смена лидера – Джастин Бономо опередил Брина Кенни по количеству призовых за карьеру.

Первый нынче остановился на отметке 57,1 миллиона, тогда как у Кенни пока 56,9М. Разница между ними составляет примерно 260 тысяч, поэтому Брин намерен вернуть себе первую строчку уже до конца этого года.

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Одна из таких возможностей – Main Event Мирового покерного тура в казино Bellagio, в Лас-Вегасе. Мероприятие собрало аж 716 игроков, заплативших по 10 тысяч долларов бай-ина.

В День 3 перешли 105 участников и среди них как раз остались Кенни с Бономо. До призовой зоны осталось совсем немного, в ITM попадут 90 игроков.

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Среди лидеров по стеку как раз находится Брин, имеющий перевес в стеке над Джастином. Чиплидером же является Бен Хамнетт, имеющий стек в 160 бб. Кроме того, в гонке остаются такие имениты игроки как Дилан Линде, Эрик Сайдел, Лэндон Тайс, Эндрю Лихтенбергер, а также рекордсмен по победам на ME WPT Даррен Элиас.

Для того, чтобы Кенни обошел Бономо в итоговом рейтинге, ему нужно занять место не ниже пятого и надеяться на вылет оппонента на баббле. Победителю же достанется аж 1,2 миллиона долларов.