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Новый король! Джастин Бономо возглавил рейтинг самых успешных покеристов в истории

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
4 декабря, 18:25
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Американский хайроллер выиграл мегаивент в Лас-Вегасе и стал лучшим покеристом в рейтинге самых успешных игроков за все время
Джастин Бономо - самый успешный покерист в истории
Джастин Бономо - самый успешный покерист в истории / Фото: Pokeroff

Одним из главных показателей успешности в покере является показатель общей суммы призовых за всю карьеру. Долгое время лидерство удерживал Брин Кенни с показателем 56,4 миллиона долларов.

Правда, покерист долгое время не был замечен в крупных турнирах и пропустил недавнюю WSOP. Это позволило Джастину Бономо подобраться вплотную по этому показателю.

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На Мировой серии покера "ZeeJustin" занял второе место в ивенте №38 и подобрался к Кенни на расстояние в 300 тысяч (56,4К против 56,1К). Недавно Брин вернулся за стол и смог занять 2 место в турнире хайроллеров во Флориде.

Это позволило Кенни поднять планку до отметки 56,9 миллиона. Впрочем, Бономо таки добился своего! На супертурнире с бай-ином 100 тысяч долларов в казино Bellagio (Лас-Вегас) Джастин обыграл 18 хайроллеров и стал победителем ивента.

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Триумф обогатил американца на 928,2 тысячи долларов, что позволило ему стать самым успешным покеристом в истории с показателем 57М. Что интересно, в том же ивенте принял участие и Брин Кенни, однако уехал домой без призов. Теперь пятерка самых успешных покеристов в истории выглядит так:

  1. Джастин Бономо – 57 млн долларов
  2. Брин Кенни – 56,9 млн долларов
  3. Даниэль Негреану – 45,1 млн долларов
  4. Эрик Сайдел – 38,4 млн долларов
  5. Дэвид Питерс – 38,2 млн долларов

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4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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