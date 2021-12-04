Новый король! Джастин Бономо возглавил рейтинг самых успешных покеристов в истории

Американский хайроллер выиграл мегаивент в Лас-Вегасе и стал лучшим покеристом в рейтинге самых успешных игроков за все время

Джастин Бономо - самый успешный покерист в истории / Фото: Pokeroff

Одним из главных показателей успешности в покере является показатель общей суммы призовых за всю карьеру. Долгое время лидерство удерживал Брин Кенни с показателем 56,4 миллиона долларов.

Правда, покерист долгое время не был замечен в крупных турнирах и пропустил недавнюю WSOP. Это позволило Джастину Бономо подобраться вплотную по этому показателю.

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На Мировой серии покера "ZeeJustin" занял второе место в ивенте №38 и подобрался к Кенни на расстояние в 300 тысяч (56,4К против 56,1К). Недавно Брин вернулся за стол и смог занять 2 место в турнире хайроллеров во Флориде.

Это позволило Кенни поднять планку до отметки 56,9 миллиона. Впрочем, Бономо таки добился своего! На супертурнире с бай-ином 100 тысяч долларов в казино Bellagio (Лас-Вегас) Джастин обыграл 18 хайроллеров и стал победителем ивента.

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Триумф обогатил американца на 928,2 тысячи долларов, что позволило ему стать самым успешным покеристом в истории с показателем 57М. Что интересно, в том же ивенте принял участие и Брин Кенни, однако уехал домой без призов. Теперь пятерка самых успешных покеристов в истории выглядит так: