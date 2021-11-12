Вийшов офіційний реліз Football Managet 2022. Мессі крутіше за Роналду, Салах та Неймар у ТОП-10

Football Manager 2022 вийшов на початку листопада / Фото: Football Manager

На початку жовтня у світ вийшли офіційні версії FIFA22 та eFootball, які зібрали масу критики у перші ж дні. Наприклад, до реінкарнованого PES багато претензій щодо обличчя гравців.

Тим часом кілька днів тому відбувся офіційний реліз ще одного футбольного симулятора. Football Manager 2022 від британської студії Sports Interactive.

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Також стали відомі рейтинги топ-гравців у FM22. Лідерство утримує новачок ПСЖ Ліонель Мессі, тоді як його споконвічний конкурент Кріштіану Роналду не потрапив навіть у ТОП-5. Також у трійці найкращих опинилися Роберт Левандовскі та Кевін Де Брюйне.

№ Гравець Клуб Рейтинг 1 Ліонель Мессі ПСЖ 194 2 Роберт Левандовскі Баварія 190 3 Кевін Де Брюйне Манчестер сіті 188 4 Харрі Кейн Тоттенхем 184 5 Мохамед Салах Ліверпуль 184 6 Кіліан Мбаппе ПСЖ 184 7 Кріштіану Роналду Манчестер Юн 182 8 Карім Бензема Реал 180 9 Вірджіл ван Дейк Ліверпуль 180 10 Неймар ПСЖ 180

Гра з'явилася в бібліотеці Epic Games Store, а також Xbox Game Pass для ПК та Xbox. Гравці із раннім доступом отримали безкоштовне оновлення. Цього року користувачі, котрі купили копію гри, вперше отримали код активації для Steam.

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Розробники пояснили рішення бажанням скоротити негативний вплив на довкілля. На даній платформі вартість відеоігри становить 999 гривень.