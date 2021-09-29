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Йде на Книгу рекордів Гіннеса: геймер з Польщі провів за Football Manager 7,6 тисячі годин (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
29 вересня, 21:40
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Павло Січинський провів 410 сезонів у Football Manager 2018, приділивши відеогрі більше семи тисяч годин
Поляк награв у Football Manager 2018 вже більше 400 сезонів
Поляк награв у Football Manager 2018 вже більше 400 сезонів

В кінці місяця очікується вихід двох крутих футбольних симуляторів. Завтра відбудеться реліз eFootball 2022 (колишній PES), а вже 1 жовтня в продаж надійде FIFA22.

Інший флагман футбольного кіберспорту Football Manager побачить світ 9 листопада. Тим часом, в Польщі було поставлено рекорд з тривалості гри в цей симулятор.

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Геймер Павло Січинський провів у FM 2018 аж 410 сезонів, зробивши найдовшу кар'єру в історії гри. На рахунку хлопця 19134 зіграних матчі, з яких 14002 завершилися перемогами.

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Також за свою кар'єру Павло виграв 341 чемпіонат та 759 різних кубків. На цей момент Січинський є тренером ісландського клубу Хабнарфьордур.

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Січинський відправив заявку на сайт Книги рекордів Гіннеса, щоб його кар'єру затвердили в якості рекорду Football Manager. На момент рекорду в грі симулюється 2434 рік.

Геймер заявив, що витратив 7,6 тисячі годин чистими на проходження такої кар'єри. Минулий рекорд Книги рекордів Гіннеса належить німцеві Зеппу Хеделу, на рахунку якого 333 сезони у Football Manager.

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